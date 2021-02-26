У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи сімдесят хвилин гравці Брюгге своїм активним пресингом змушували Динамо грати спиною до воріт бельгійців.

Про це заявив відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Матч на жилах. Сімдесят хвилин бельгійці своїм активним пресингом змушували киян грати спиною до воріт "Брюгге". Нічого не виходило, суперник повністю нас перекусив в центрі. На жаль, в чемпіонаті України динамівці не мають можливості грати в такій інтенсивності і з такою протидією.

Слава Богу, фізичної готовності нам вистачило. Луческу зробив заміни, і гра хитнулася в бік воріт "Брюгге". Свій момент ми все-таки знайшли. У плані видовищності футбол з обох сторін був відсутній... Одна боротьба.

Вітаю всіх уболівальників з перемогою, з валідолом і корвалолом упереміш... Нерви нам наша команда псує пристойно. Але тим солодша перемога", - зазначив Заховайло.