Соболь: У матчі з Динамо довелося грати на позиції крайнього нападника

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з Динамо (0:1) українського гравця Брюгге Едуарда Соболя замінили через судоми.

Про це заявив сам футболіст.

"Прикро, адже нам хотілося пройти далі. Ми віддали всі сили, але не добилися результату. Тепер наше завдання - це перемога в чемпіонаті і Кубку, а в новому сезоні будемо намагатися пройти далі в єврокубках.

Мене почали хапати судоми, тому мене замінили. В цілому, зі мною все нормально. Сьогодні грав крайнього нападника, довелося там грати, адже через коронавірус ми втратили багатьох гравців. Це не чужа позиція, проблем у мене не було.

Ми створили багато моментів, щоб забити, але нам потрібно працювати над реалізацією", - сказав Соболь.