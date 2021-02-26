 Визначено найкращого гравця Динамо у матчі з Брюгге | Футбол | Champion.com.ua
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Визначено найкращого гравця Динамо у матчі з Брюгге

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Портал високо оцінив гру молодого футболіста
Визначено найкращого гравця Динамо у матчі з Брюгге
#Динамо, #Брюгге

Джерело - Чемпіон.

За підсумками матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з Брюгге найкращим гравцем Динамо визнано Олександра Сироту, який отримав оцінку 7.7.

Про це повідомляє WhoScored.

Автор єдиного гола в ворота бельгійського клубу Віталій Буяльський отримав оцінку 7.3.

Найгіршим гравцем київського клубу серед тих, хто вийшов в стартовому складі, став Володимир Шепелєв - 6.5.

Найкращим гравцем Брюгге став нападник Бас Дост - 7.0. А ось український гравець бельгійського клубу Едуард Соболь отримав оцінку 6.4 бала.

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