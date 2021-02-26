 Смотреть онлайн жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы 26.02.2021 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Жеребкування 1/8 Ліги Європи: онлайн трансляція

Сьогодні 11:23 2735 0
Жеребкування 1/8 Ліги Європи: онлайн трансляція

Джерело - Чемпіон.

Динамо перемогло Брюгге і вийшло далі.

Шахтар переграв Маккабі та пробився до наступної стадії.

У п'ятницю, 26 лютого, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 14:00.

Жеребкування буде сліпим, посіву не буде, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним.

Таким чином, українські команди вже в 1/8 фіналу можуть зіграти між собою. Крім того, суперниками Шахтаря і Динамо може стати будь-яка з 14 команд.

Арсенал (ENG)
Аякс (NED)
Вільяреал (ESP)
Гранада (ESP)
Мольде (NOR)
Рейнджерс (SCO)
Тоттенгем (ENG)
Манчестер Юнайтед (ENG)
Мілан (ITA)
Славія Прага (CZE)
Рома (ITA)
Динамо Загреб (CRO)
Янг Бойз (SUI)
Олімпіакос (GRE)

Ну і нагадаємо, що перші поєдинки 1/8 фіналу будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді - 18 березня.

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