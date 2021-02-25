Кополовець: Федерації головне – почати чемпіонат, там не думають про футболістів

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець обурений раннім відновленням УПЛ.

Про це розповів сам функціонер.

"Федерації головне – почати чемпіонат. Вони сидять в кабінетах, не думають про футболістів. Звичайно, краще грати в Туреччині в таку пору року, особливо з урахуванням того, що вболівальники не можуть відвідувати матчі. Що ми побачили в перших двох турах? Футбол? Запитайте, як футболістам грати в таку погоду.

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Потрібно було хлопців в кабінетах випустити на поле, надіти на них маєчки та бутси, хай би відчули, як при мінус 10 на полі. Який це стрес для дихальних шляхів. Це питання потрібно було піднімати раніше. Думаю, всі клуби погодилися б – залишитися на тиждень довше в Туреччині не проблема", – заявив Кополовець.