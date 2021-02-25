30-річний американець гратиме за Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Дніпро оголосив про перехід американського захисника Ді Джей Купер.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Дніпра.

Професіональну кар’єру Купер починав 2013 року в складі грецького ПАОКа. Також грав у Греції за Панатінаїкос та АЕК. Потім американець грав за російські Єнісєй та Красний Октябрь.

У Франції Купер виступав за Монако, По-Ортез, Гравелін та Шалон. Став MVP чемпіонату Франції 2017 року. Двічі вигравав Кубок Франції (2016, 2018). 2018 року став MVP Кубка Франції.

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