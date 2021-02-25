Безус оцінив шанси Динамо на прохід Брюгге

Колишній футболіст Динамо Роман Безус, який наразі грає за Гент, оцінив шанси київської команди у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи із Брюгге.

Про це розповів сам футболіст.

Актуально: Брюгге - Динамо Київ: Де дивитися матч 1/16 фіналу Ліги Європи

"Багато часу поговорити з колишніми одноклубниками у мене не було, так як ще є свої справи. Вдалося заїхати на півгодини. Поговорив зі своїм кумом Сергієм Сидорчуком про дітей, футбол — і вже треба було їхати додому.

Бажаю Динамо перемоги і пройти далі. У Брюгге зараз проблеми, сьогодні ще двоє гравців основи захворіли коронавірусом. Тому шанси у Динамо на прохід далі хороші", — вважає Безус.