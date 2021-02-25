Реал хоче оскаржити жовту картку Каземіру

Джерело - football24.ua.
Реал планує оскаржити жовту картку Каземіро, який повинен пропустити матч-відповідь проти Аталанти через дискваліфікацію.
Про це повідомляє Marca.
29-річний бразилець отримав попередження в першому таймі поєдинку з Аталантою за фол проти Дувана Сапати. Ця жовта картка стала для Каземіро третьою в поточній ЛЧ – відповідно, на матч-відповідь хавбек дискваліфікований.
Реал хоче спробувати скасувати відсторонення та подати протест на жовту, яку показав Тобіас Штілер. Представники мадридського клубу переглянули повтори, які свідчать про відсутність фолу,
Матч-відповідь у Мадриді відбудеться 16 березня.
Нагадаємо, Аталанта з Маліновським поступилася Реалу у Лізі чемпіонів.