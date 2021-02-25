 Реал хоче оскаржити жовту картку Каземіру | Футбол | Champion.com.ua
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Реал хоче оскаржити жовту картку Каземіру

Сьогодні 18:30 284 0
Реал хоче оскаржити жовту картку Каземіру
#Реал, #Аталанта, #Каземіро

Джерело - football24.ua.

Реал планує оскаржити жовту картку Каземіро, який повинен пропустити матч-відповідь проти Аталанти через дискваліфікацію.

Про це повідомляє Marca.

29-річний бразилець отримав попередження в першому таймі поєдинку з Аталантою за фол проти Дувана Сапати. Ця жовта картка стала для Каземіро третьою в поточній ЛЧ – відповідно, на матч-відповідь хавбек дискваліфікований.

Реал хоче спробувати скасувати відсторонення та подати протест на жовту, яку показав Тобіас Штілер. Представники мадридського клубу переглянули повтори, які свідчать про відсутність фолу,

Матч-відповідь у Мадриді відбудеться 16 березня.

Нагадаємо, Аталанта з Маліновським поступилася Реалу у Лізі чемпіонів.

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