Дружина Маліновського: Грижа Руслана не турбує

Дружина Руслана Маліновського Роксана підтвердила інформацію про те, що чоловіку доведеться зробити операцію в кінці сезону.

Про це розповів жінка футболіста.

"Насправді це правда, цій грижі вже близько двох-трьох місяців. Річ у тому, що в Аталанті досить великі навантаження. Я думаю, що після Бельгії Руслан був не до кінця готовий до них фізично.

Згодом виникло запалення, коли він захворів коронавірус, три тижні він пропустив, не було ніяких навантажень. Але запальний процес пройшов, і зараз вона його зовсім не турбує.

Відразу після збірної він повернувся і думав, що буде робити операцію, але вилікувався від COVID-19 і все пройшло. Сподіваємося, що і найближчим часом Руслана нічого не буде турбувати", - розповіла Роксана.