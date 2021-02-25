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Міньйоле може зіграти проти Динамо

Сьогодні 17:37 141 0
У голкіпера не підтвердився коронавірус
Міньйоле може зіграти проти Динамо
#Брюгге, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Основний голкіпер Брюгге Сімон Міньйоле зможе взяти участь в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

Про це повідмоляє пресслужба бльгійського клубу.

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Вчора Міньйоле і півзахисник Шарль де Кетеларе здали позитивні тести на коронавірус. Сьогодні вони пройшли повторне тестування, і виявилося, що результат Міньйоле був хибнопозитивним.

А ось у де Кетеларе коронавірус підтвердився. Він відправлений на карантин і з Динамо не зіграє.

Нагадаємо, букмекери не вірять у Динамо в матчі з Брюгге.

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