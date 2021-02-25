Алаба назвав вимоги майбутньому клубу

Давід Алаба хоче збагатитися у наступному клубі

Захисник Баварії Давід Алаба вирішив змінити клуб.Основними претендентами на Алабу називають Реал, Барселону і ПСЖ.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нещодавно Девід зустрівся з керівництвом парижан, а зараз стали відомі умови, які висунув футболіст потенційним претендентам на нього. По-перше, Алаба хоче заробляти неймовірну для нинішніх реалій суму (450 тис євро на тиждень, тобто 22 млн в рік). По-друге, австрієць погодиться виключно на 5-річний контракт.

І, нарешті третє. Гравець поки ще Баварії вимагає гарантій гри в півзахисті, адже саме там він почувається найкомфортніше.

Нагадаємо, власник ПСЖ зустрівся з Алабою.