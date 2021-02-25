 Гвардіола: Манчестер Сіті завжди перемагає завдяки грошам | Футбол | Champion.com.ua
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Гвардіола: Манчестер Сіті завжди перемагає завдяки грошам

Сьогодні 16:31 564 0
Жузеп Гвардіола прокоментував переможну серію Манчестер Сіті
Гвардіола: Манчестер Сіті завжди перемагає завдяки грошам
#Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола пояснив 19-ю поспіль перемогу клубу в усіх турнірах.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"У нас є багато грошей, щоб придбати якісних футболістів. Без них Ман Сіті не міг би досягти такої серії. Ми завжди перемагаємо завдяки грошам, це дійсно так. У команді зібрані фантастичні гравці, які добре ладнають між собою. У колективі чудова атмосфера. Хлопці просто виходять на поле і думають, що зможуть виграти.

Тепер наступною нашою метою є Вест Гем. Це все, про що я зараз думаю. До матчу-відповіді проти Боруссії ще 3 тижні, а люди вже питають про цю гру", – розповів Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розібрався з Боруссією М у Лізі чемпіонів.

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