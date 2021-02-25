Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів 1:0. Відео голу і огляд матчу

Донецький Шахтар у другій грі 1/16 фіналу Ліги Європи прийматиме Маккабі Тель-Авів.

Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Матч відбудеться в четвер, 25 лютого. Початок о 19:55 за київським часом.

Відео голів і огляд матчу будуть доступні у цій новині в режимі онлайн.

6' Небезпечний удар Додо

21' Матвієнко не забиває з близької відстані

23' Удар Марлоса

31' Трубін рятує

32' Сейв Трубіна

40' Штанга і поперечина рятують Шахтар

Огляд 1 тайму

67' гол Мораес (п)

Огляд 2 тайму