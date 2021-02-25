Гельзін назвав нового головного тренера Олімпіка

Ігоря Климовського на посаді головного тренера Олімпіка замінить Юрій Калитвинцев.

Про це заявив президент клубу Владислав Гельзін.

"Найближчим часом Ігор Климовський перестане бути головним тренером Олімпіка. Його замінить Юрій Калитвинцев, який сьогодні буде представлений команді в якості нового тренера. Він укладе з Олімпіком контракт на півтора року", - сказав Гельзін.