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Гельзін назвав нового головного тренера Олімпіка

Сьогодні 11:09 461 0
Президент Олімпіка розповів про зміни на тренерському містку
Гельзін назвав нового головного тренера Олімпіка
#Гельзін, #Олімпік

Джерело - Footboom.

Ігоря Климовського на посаді головного тренера Олімпіка замінить Юрій Калитвинцев.

Про це заявив президент клубу Владислав Гельзін.

"Найближчим часом Ігор Климовський перестане бути головним тренером Олімпіка. Його замінить Юрій Калитвинцев, який сьогодні буде представлений команді в якості нового тренера. Він укладе з Олімпіком контракт на півтора року", - сказав Гельзін.

Відзначимо, що останнім місцем роботи Калитвинцева було московське Динамо, яке він очолював у 2016-2017 роках. 

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