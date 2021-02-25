Батько голкіпера Ліверпуля знайдений мертвим

Беккер-старший колись теж був голкіпером

Джерело - Чемпіон.

24 лютого 57-річний батько воротаря Ліверпуля Аліссона Жозе Агостіньо Беккер пішов купатися на озеро біля свого будинку й зник.

Про це повідомляє Sport Club Internacional.

Увечері родина не дочекалася главу сімейства і викликала поліцію. Після тривалих пошуків було знайдено тіло Агостіньо.

Папа голкіпера мерсисайдців свого часу сам був воротарем, виступав на любительському рівні.

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 25, 2021

Це вже не схоже на пристріт, Ліверпуль немов прокляли – на фоні нескінченної кількості травм команду почали наздоганяти особисті втрати. Нагадаємо, нещодавно померла мати Юргена Клоппа. Цілком ймовірно, як і менеджеру червоних, Аліссону не дозволять полетіти на похорон.

Раніше, Клопп може залишити Ліверпуль.