Гвардіола: Реалізація моментів була не найкращою

Манчестер Сіті у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із Боруссією з Менхенгладбаха (2:0) мав проблеми з реалізацією моментів.

Про це заявив головний тренер команди Жузеп Гвардіола.

"В цілому, ми добре відіграли: контролювали гру і тільки в кінцівці дали шанс супернику. На жаль, не найкращою була реалізація моментів, особливо при виходах один на один із воротарем. Це потрібно покращувати.

Атакувальні півзахисники нам і потрібні для того, щоб атакувати ворота. Він (Бернарду Сілва - прим. ред.) все зробив. Іноді йому доводилося ризикувати на деяких позиціях, але він дуже розумний. Перебуваючи зараз у хорошій фізичній формі, він вносить вагомий внесок у гру", - зазначив Гвардіола.