 Ліга Європи. Шахтар - Маккабі Т-А: ОНЛАЙН | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга Європи. Шахтар - Маккабі Т-А 0:0. ОНЛАЙН
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Ліга Європи. Шахтар - Маккабі Т-А 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 20:44 4053 0
Ліга Європи. Шахтар - Маккабі Т-А 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Нічого вирішив не додавати арбітр до першого тайму. В цілому однакову кількість гострих моментів створили команди.

41' Чимало стандартів виконали гравці Маккабі за останні декілька хвилин. Вже не так Шахтар активно атакує як на перших хвилинах.

39' Ернандес пробив головою після кутового - м'яч потрапив у поперечину, з добивання удар робив Перець - і тут вже штанга врятувала "гірників"

37' Зліва з кутового м'яч закручувався прямо у ворота, але Трубін зреагував і перевів гру на кутовий.

35' Кутовий розіграли гості зліва, але подача вийшла не найкращою, і на ближній штанзі на виніс зіграв Тайсон.

33' Вітао дуже грубо влетів у Глазера біля штрафного майданчика. Жовта для бразильського захисника.

32' Глазер грубувато зіграти проти Алана Патріка на чужій половині поля. Штарфний для Шахтаря.

31' Пешич в боротьбі з Кривцовим пробив головою, але вийшло не дуже акцентовано і безпечно.

29' Мораес намагався підготувати удар з-за меж штрафного майданчику, але швидко накрили нападника Шахтаря.

27' Марлос у чужій штрафній площі не наважився бити і намагався підключити справа Соломона, але пас не пройшов.

25' Додо отримав м'яч в чужій штрафній, прибравши м'яч під себе, бразилець віддав пас назад на Марлоса, той бив у дальній кут, але трохи повз ворота пішов снаряд.

23' Повністю зараз Шахтар контролює гру, але перетворити кількість на якість поки не вдається.

22' Тайсон пробив з лінії штрафного майданчика, воротар відбив перед собою, а добивання Матвієнка не вдалося - надто вже високо, зірвався м'яч з ноги.

20' Алан Патрік залишав м'яч Марлосу під удар, але той послизнувся і влетів у суперника, порушивши правила у чужому штрафному.

18' Контролює м'яч Шахтар, але не поспішають "гірники" в атаку.

16' Тайсон класно прорвався у штрафний майданчик, але його удар заблокували захисники.

14' Соломон проривався правим флангом, але випустив він м'яч за бокову лінію.

12' Марлос фінтив на фланзі, але захисники суперника цього не оцінили і збили лідера Шахтаря. Штрафний для господарів.

10' Класно у контратаку втікли гравці Шахтаря, але удар Додо виявився неточним.

8' На повторі видно, що м'яч дійсно влучив у руку захиснику, але занадто близько був гравець у момент удару, тому пенальті не буде.

7' Затяжна атака Шахтаря пройшла, але обидва удари "гірників" заблокували. У другому випадку були апеляції до рефері на предмет гри рукою у штрафному майданчику, але суддя свисток не дав.

5' Мораес у верховій боротьбі вдарив суперника в обличчя. Арбітр пробачив гравця Шахтаря зараз.

3' Голаса завершив атаку Маккабі неточним ударом з середньої дистанції. Втім, арбітр зафіксував офсайд.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар у другій грі 1/16 фіналу Ліги Європи прийматиме Маккабі Тель-Авів.

Матч відбудеться в четвер, 25 лютого. Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:45.

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