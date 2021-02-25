Ліга Європи. Брюгге - Динамо Київ 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

22' Вормер виконував подачу з кутового, але у підсумку Ван ден Кейбус порушив правила проти Циганкова.

20' Миколенко намагався прорватися лівим флангом, але втратив він м'яч у боротьбі з захисником.

18' Ван ден Кейбус отримав жовту картку за грубий фол проти Забарного у центрі поля.

16' Той же Циганков виконував подачу, але гравці Брююге без проблем відбилися.

15' Циганков намагався виконати подачу в штрафний майданчик, але після рикошету м'яч пішов на кутовий.

14' Динамо контролює м'яч у центрі поля, але до чужих воріт кияни не можуть прорватися.

12' Миколенко намагався запустити Родрігеса по флангу, але Мата виграв цю боротьбу і забрав м'яч.

10' Дуже невдало розіграли бельгійці корнер, але Динамо досить швидко втратило м'яч.

9' Пішла подача у штрафний майданчик Динамо, але Сирота у боротьбі з Достом вибив м'яч на кутовий.

8' По черзі команди контролюють м'яч, але до ударів справа не доходить.

6' Розіграли кутовий кияни, але бельгійці відбилися.

5' Бєсєдін проривався у штрафний майданчик, але у боротьбі з захисником заробив лише кутовий.

4' Родрігес з дальньої дистанції намагався пробити по воротах, але заблокували його удар захисники.

2' Намагався Миколенко у розріз віддати на Родрігеса, але вінгер не дотягнувся до м'яча.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле.

Стали відомі стартові склади команд.

Київське Динамо у другій грі 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти бельгійського Брюгге.

Матч відбудеться в четвер, 25 лютого. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.