Ліга Європи. Брюгге - Динамо Київ 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
22' Вормер виконував подачу з кутового, але у підсумку Ван ден Кейбус порушив правила проти Циганкова.
20' Миколенко намагався прорватися лівим флангом, але втратив він м'яч у боротьбі з захисником.
18' Ван ден Кейбус отримав жовту картку за грубий фол проти Забарного у центрі поля.
16' Той же Циганков виконував подачу, але гравці Брююге без проблем відбилися.
15' Циганков намагався виконати подачу в штрафний майданчик, але після рикошету м'яч пішов на кутовий.
14' Динамо контролює м'яч у центрі поля, але до чужих воріт кияни не можуть прорватися.
12' Миколенко намагався запустити Родрігеса по флангу, але Мата виграв цю боротьбу і забрав м'яч.
10' Дуже невдало розіграли бельгійці корнер, але Динамо досить швидко втратило м'яч.
9' Пішла подача у штрафний майданчик Динамо, але Сирота у боротьбі з Достом вибив м'яч на кутовий.
8' По черзі команди контролюють м'яч, але до ударів справа не доходить.
6' Розіграли кутовий кияни, але бельгійці відбилися.
5' Бєсєдін проривався у штрафний майданчик, але у боротьбі з захисником заробив лише кутовий.
4' Родрігес з дальньої дистанції намагався пробити по воротах, але заблокували його удар захисники.
2' Намагався Миколенко у розріз віддати на Родрігеса, але вінгер не дотягнувся до м'яча.
1' Матч розпочався!
Лунає гімн Ліги Європи!
Команди виходять на поле.
Стали відомі стартові склади команд.
Київське Динамо у другій грі 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти бельгійського Брюгге.
Матч відбудеться в четвер, 25 лютого. Початок о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.