Хуан Мата може змінити клуб

Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата може продовжити кар'єру в Італії.

Про це повідомляє The Sun.

Інтерес до нього проявляють відразу три гранда Серії А - Інтер, Ювентус і Рома.

32-річний іспанський хавбек може перейти в італійський клуб у статусі вільного агента: його контракт з Манчестер Юнайтед закінчується в кінці нинішнього сезону.

Сам Мата хоче покинути Манчестер Юнайтед через брак ігрової практики. У нинішньому сезоні на його рахунку всього 12 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи і зробив 3 асисти.

Раніше, Мата відмовився від багатомільйонного контракту заради Манчестер Юнайтед.