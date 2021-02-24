 Хацкевич: Луческу - той тренер, який потрібен Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Брюгге - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 09:48 710
Хацкевич: Гармаша хотілося прибити
Сьогодні 15:09 91
Хацкевич: Луческу - той тренер, який потрібен Динамо
Сьогодні 14:39 313
Берінчик планує провести бій проти Лопеса
Сьогодні 14:24 399
Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд
Сьогодні 13:51 7713
Маркевич: Я щасливий, що Ярославський включається
Сьогодні 13:39 838
Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 12:59 244
Два лідери Брюгге захворіли на коронавірус
Сьогодні 12:39 776 1
Ліга чемпіонів. Аталанта - Реал Мадрид: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:51 2226
Атлетіко - Челсі: огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:14 1399
Блоги
Українська біатлоністка запустила власний мерч
Українська біатлоністка запустила власний мерч Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:07 57
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:59 634
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:55 518
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:08 531
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:19 1906
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету Андрій Твердохліб
Вчора 18:51 689
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна Андрій Твердохліб
Вчора 18:41 6523
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу Андрій Твердохліб
Вчора 18:31 5609 2
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію Андрій Твердохліб
Вчора 18:01 2123
У нападника збірної України народилася донька
У нападника збірної України народилася донька Андрій Твердохліб
Вчора 12:12 1033
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:17 Беттінг Промокод Космолот 12
15:09 Футбол Хацкевич: Гармаша хотілося прибити 91
15:07 Блог Українська біатлоністка запустила власний мерч 209
14:55 Футбол Колос - Рух: Де дивитися матч УПЛ 138
14:39 Футбол Хацкевич: Луческу - той тренер, який потрібен Динамо 313
14:24 Бокс Берінчик планує провести бій проти Лопеса 399
14:09 Футбол Динамо взимку могло підписати бомбардира чемпіонату Хорватії 437
13:59 Блог Український чемпіон жорстко впав на тренуванні 644
13:55 Блог Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка 544
13:54 Легка атлетика Російські легкоатлети не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи 378
13:51 Футбол Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд 7713
13:39 Футбол Маркевич: Я щасливий, що Ярославський включається 838
13:25 Бокс Стівенсон назвав боксера, який би міг перемогти Альвареса 624
13:09 Футбол Колишнього бека Динамо звинувачують в тому, що він збив людину і втік з місця ДТП 1291
13:08 Блог Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу 541
12:59 Футбол Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 244
12:55 Футбол Маріуполь - СК Дніпро-1: Де дивитися матч УПЛ 515
12:39 Футбол Два лідери Брюгге захворіли на коронавірус 776 1
12:25 ММА Форман порадив Мак-Грегору залишити UFC 478
12:24 Беттінг Pinnacle код vip-клієнта 433
12:09 Бокс Бівол зустрінеться з Річардсом 717
12:00 Кіберспорт Lviv Boars переграли Odessa Gaming у чемпіонаті України 467
11:56 Теніс Халеп знялася з турніру в Досі 606
11:52 Футбол Хацкевич знову хоче очолити Динамо 1495 2
11:39 Футбол Фонсека готується покинути Рому 1129

Хацкевич: Луческу - той тренер, який потрібен Динамо

Сьогодні 14:39 313 0
Румунський фахівець дає результат, вважає екснаставник киян
Хацкевич: Луческу - той тренер, який потрібен Динамо
#Динамо, #Хацкевич

Джерело - Sport Arena.

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич позитивно сприйняв призначення румунського фахівця Мірчу Луческу на посаду наставника київської команди.

Про це заявив сам фахівець.

"Луческу - тренер, який давав результат, де б він не працював. Десь краще у нього виходило, десь гірше. Тренер все одно хоче зробити якомога краще. Те, що хтось був проти, хтось - за... Багато думок. Але тренер з таким досвідом і результатами, яких він домігся... Я думаю, що це той тренер, який на сьогоднішній момент потрібен Динамо.

Я намагаюся дивитися матчі Динамо. Чи змінилося Динамо? Змінився результат. Команда вийшла у Лігу чемпіонів, лідирує в чемпіонаті. Що стосується гри, то важко за півроку щось зробити. Футболісти залишилися практично ті ж самі", - зазначив Хацкевич.

Хацкевич очолював Динамо з 2017-го по 2019-й роки. Мірча Луческу був призначений головним тренером київського клубу в липні 2020-го року.

Раніше, Хацкевич знову хоче очолити Динамо.

Коментарі ()