Хацкевич: Луческу - той тренер, який потрібен Динамо

Румунський фахівець дає результат, вважає екснаставник киян

Джерело - Sport Arena.

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич позитивно сприйняв призначення румунського фахівця Мірчу Луческу на посаду наставника київської команди.

Про це заявив сам фахівець.

"Луческу - тренер, який давав результат, де б він не працював. Десь краще у нього виходило, десь гірше. Тренер все одно хоче зробити якомога краще. Те, що хтось був проти, хтось - за... Багато думок. Але тренер з таким досвідом і результатами, яких він домігся... Я думаю, що це той тренер, який на сьогоднішній момент потрібен Динамо.

Я намагаюся дивитися матчі Динамо. Чи змінилося Динамо? Змінився результат. Команда вийшла у Лігу чемпіонів, лідирує в чемпіонаті. Що стосується гри, то важко за півроку щось зробити. Футболісти залишилися практично ті ж самі", - зазначив Хацкевич.

Хацкевич очолював Динамо з 2017-го по 2019-й роки. Мірча Луческу був призначений головним тренером київського клубу в липні 2020-го року.

Раніше, Хацкевич знову хоче очолити Динамо.