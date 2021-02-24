 Арсенал готовий продати Нельсона | Футбол | Champion.com.ua
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Арсенал готовий продати Нельсона

Сьогодні 15:40 385 0
Юний вінгер не входить до планів Мікеля Артети
Арсенал готовий продати Нельсона
#Арсенал

Джерело - Sport.ua.

Лондонський Арсенал бажає продати 21-річного англійського вінгера Рейсса Нельсона.

Про це повідомляє CBS Sports.

Трансфер може відбутися вже наступного літа. Головний тренер канонірів Мікель Артета використовує гравця лише епізодично, віддаючи перевагу іншим футболістам.

Нельсон перейшов в Арсенал з Гоффенхайма літом 2019-го року і спочатку виступав за команду U-23. У поточному сезоні на рахунку Рейсса 9 матчів за першу команду Арсенала у всіх турнірах, де він забив один м'яч і віддав одну результативну передачу.

Контракт Нельсона з канонірами розрахований до літа 2023-го року. Орієнтовна вартість футболіста складає €12,5 мільйонів.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Арсенал.

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