У ПФЛ відреагували на можливу втрату клубу Другої ліги

Джерело - footboom.com.
ОПФК Черкащина не зможе завершити поточний сезон.
Про це розповів президент ПФЛ Олександр Каденко.
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"Керівництво Черкащини готує відповідні листи, але в нашому розпорядженні їх поки немає. Швидше за все, що цієї команди не буде.
Головному інвестору клубу Володимиру Лашкулу важко тягнути цей віз самотужки", – розповів Каденко.
Після 10-ти турів Другої ліги ОПФК Черкащина розташувалась на 10-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 19 очок. У попередньому сезоні Черкащина вилетіла з розіграшу Першої ліги, фінішувавши останньою.