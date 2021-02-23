 У ПФЛ відреагували на можливу втрату клубу Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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У ПФЛ відреагували на можливу втрату клубу Другої ліги

Вчора 22:58 629 0
Олександр Каденко прокоментував ситуацію з Черкащиною
У ПФЛ відреагували на можливу втрату клубу Другої ліги
#Черкащина, #ПФЛ

Джерело - footboom.com.

ОПФК Черкащина не зможе завершити поточний сезон.

Про це розповів президент ПФЛ Олександр Каденко.

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"Керівництво Черкащини готує відповідні листи, але в нашому розпорядженні їх поки немає. Швидше за все, що цієї команди не буде.

Головному інвестору клубу Володимиру Лашкулу важко тягнути цей віз самотужки", – розповів Каденко.

Після 10-ти турів Другої ліги ОПФК Черкащина розташувалась на 10-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 19 очок. У попередньому сезоні Черкащина вилетіла з розіграшу Першої ліги, фінішувавши останньою.

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