У ПФЛ відреагували на можливу втрату клубу Другої ліги

ОПФК Черкащина не зможе завершити поточний сезон.

Про це розповів президент ПФЛ Олександр Каденко.

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"Керівництво Черкащини готує відповідні листи, але в нашому розпорядженні їх поки немає. Швидше за все, що цієї команди не буде.

Головному інвестору клубу Володимиру Лашкулу важко тягнути цей віз самотужки", – розповів Каденко.