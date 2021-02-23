Вормер: Матч з Динамо буде особливим

Брюгге готується показати відмінний футбол у матчі Ліги Європи проти Динамо.

Про це розповів півзахисник бельгійського клубу Руд Вормер.

"Матч з Динамо Київ буде особливим. Перемога над Левеном - генеральна репетиція перед Динамо. Ми збираємося показати відмінний футбол.

Якби хлопці, які хворіли, повернулися на поле, то це було б прекрасно. Я сподіваюся на те, що ні допоможуть. Без них ми втратимо в якості", - розповів Вормер.