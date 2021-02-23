Вормер: Матч з Динамо буде особливим

Джерело - football.ua.
Брюгге готується показати відмінний футбол у матчі Ліги Європи проти Динамо.
Про це розповів півзахисник бельгійського клубу Руд Вормер.
"Матч з Динамо Київ буде особливим. Перемога над Левеном - генеральна репетиція перед Динамо. Ми збираємося показати відмінний футбол.
Якби хлопці, які хворіли, повернулися на поле, то це було б прекрасно. Я сподіваюся на те, що ні допоможуть. Без них ми втратимо в якості", - розповів Вормер.
Нагадаємо, Динамо із 24 гравцями відправилось на матч з Брюгге.