Трансферна ціль Динамо перейде у російський клуб

В чемпіонат Росії габонський форвард перебереться влітку

Форвард Хатайспора Аарон Бупендза не перейде в Динамо.

Про це повідомляє Hurriyet.

Згідно з останньою інформацією, нині до покупки 24-річного нападника, який з 18 голами лідирує в бомбардирських перегонах в турецькій Суперлізі, близький Краснодар. Представники російського і турецького клубів напередодні провели результативні 3-годинні переговори, які завершилися принциповою згодою на укладення угоди.

Попри те, що Хатайспор хотів виручити за Бупендзу не менше 10 млн євро, Краснодару вдалося збити ціну до 8 млн євро плюс 20% від наступного продажу.

Нинішній сезон Бупендза дограє в Хатайспорі, а в Росію переїде влітку. Очікується, що в найближчий четвер футболіст пройде медогляд для Краснодара, і в разі позитивних новин від медиків, відразу ж підпише контракт з російським клубом.

Раніше повідомлялося, що Динамо проведе повторні переговори по Бупендзі.