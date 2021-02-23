Русин задоволений переходом у Легію

Форвард Назарій Русин оцінив свій перехід у Легію.

Про це розповів сам нападник.

"Артем Шабанов? Ні, ще не розмовляв з ним, тому що приїхав увечері і не було часу. Але, думаю, сьогодні ввечері поспілкуємося.

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Мої цілі? Хочу, щоб команда вигравала. І голи мої - все для команди, щоб вигравали трофеї і взяли чемпіонат. Я вже готовий грати, готовий на 100%. Пройшов збори з Динамо, я в нормальній формі.

Радий, що перейшов в Легію і буду намагатися допомагати команді", - сказав Русин.