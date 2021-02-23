Ярославський готовий відродити Металіст

Колишній власник Металіста Олександр Ярославський підтвердив, що готовий долучитися до відродження клубу.

Про це розповів сам бізнесмен.

"У 2025 році виповниться 100 років з дня заснування легендарного харківського клубу. Наш обов'язок як патріотів Харкова і Харківщини зустріти цей ювілей гідно. Але поки від того славного Металіста залишилася одна назва, а створена до Євро-2012 інфраструктура приходить в непридатність.

Тому я пропоную всім небайдужим землякам, уболівальникам з гарячими серцями, місцевій влади, зацікавленій в розвитку регіону, об'єднатися і відродити справжній героїчний Металіст.

Зі свого боку обіцяю докласти всіх зусиль для того, щоб повернути колишню славу. "Жовто-синій" - найсильніший", - розповів Ярославський.