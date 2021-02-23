Роман Єременко прокоментував розірвання контракту з Ростовом

Колишній футболіст Динамо Роман Єременко розірвав контракт з Ростовом.

Про це повідомляє пресслужба російського клубу.

Півзахисник збірної Фінляндії, який грав за Динамо з 2008 до 2011 року, оголосив, що розриває контракт із Ростовом, який діяв до 2023 року, за сімейними обставинами.