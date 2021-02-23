Джерело - espreso.tv.
Колишній футболіст Динамо Роман Єременко розірвав контракт з Ростовом.
Про це повідомляє пресслужба російського клубу.
Півзахисник збірної Фінляндії, який грав за Динамо з 2008 до 2011 року, оголосив, що розриває контракт із Ростовом, який діяв до 2023 року, за сімейними обставинами.
"При підписанні контракту у нас була домовленість про можливість дострокового припинення трудової угоди за обопільною згодою з кількох причин, однією з них були сімейні обставини. Рішення не прийшло спонтанно, для мене сім'я понад усе, тому я повертаюся до Фінляндії", - сказав Єременко.