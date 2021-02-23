Форвард Динамо Назарій Русин мав варіанти продовження кар'єри в УПЛ, але вирішив спробувати себе в закордонному чемпіонаті.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Русину потрібно було щось поміняти. У нього були варіанти в УПЛ, але він вирішив, що він вже тут поїздив, тут вже був, тому він вирішив спробувати себе в Польщі.

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Йому з Варшави взагалі ближче до рідного дому, ніж з Києва. Думаю, він буде себе там почувати в досить близькому оточенні. Думаю, у нього там все вийде", - сказав Циганик.