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Наставник Львова: Навіть у російському Уралані я розмовляв українською

Сьогодні 14:09 871 0
Фахівець згадав про епізод у матчі з Колосом
Наставник Львова: Навіть у російському Уралані я розмовляв українською
#Шумський, #Львів

Джерело - Футбол 24.

Головний тренер Львова Віталій Шумський зазнав дискримінації за мовною ознакою від арбітрів матчу проти Колоса.

Про це заявив сам фахівець.

"Я підійшов до четвертого судді Кривоносова, запитав його по грі за якесь порушення: чому у наш бік фіксують порушення, а у бік Колоса – ні. Спокійним тоном запитав, нормально. На що він мені відповів російською, і то таким, знаєте, тоном. "Чому ви зі мною спілкуєтесь російською мовою?" У відповідь Кривоносов рацією передав головному арбітру: Тренеру дати жовту картку.

Зупиняється гра. Біжить Копієвський до мене і виймає гірчичник. Запитав його: За що ви дали мені жовту картку? Відповіді я не отримав. Гра відновилася. Тоді я ще раз підійшов до четвертого арбітра і поцікавився: за що він сказав виписати мені жовту картку. Кривоносов не відповів нічого. Ось такий прецедент.

Чи у той момент відчув себе дискримінованим за мовною ознакою? Звичайно! Не тільки я, а й мої помічники. Думаю, якби це почули люди на трибунах, почувалися б так само. До того ж, це був День вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні. Розумієте? І переддень Рідної мови.

Я завжди і всюди спілкувався українською. У моїй кар’єрі була ще одна команда - Уралан Еліста, з якою їздив на збори. Там виступало багато українців, а тренував Павло Яковенко. Тож я так само розмовляв українською. Звичайно, час від часу потрібно було по-російськи щось сказати, але загалом послуговувався українською мовою", - зазначив Шумський.

Раніше, арбітр матчу ФК Львів - Колос буде судитися з Шумським за мовний інцидент.

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