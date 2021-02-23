На матчі Шахтар - Маккабі працюватимуть іспанські арбітри

Джерело - iSport.ua.
Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар - Маккабі Тель-Авів розсудяться іспанські арбітри.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Головним арбітром зустрічі буде Хосе Санчес. Раніше він не працював на матчах за участю українських команд.
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Його помічниками виступлять Рауль Кабаньеро і Иньіго Прієто, а четвертим призначений Хосе Мунуера Монтеро. Арбітром VAR буде Рікардо де Бургос, а його асистентом - Гільєрмо Куадра.
Матч розпочнеться 25 лютого о 19:55 за київським часом.