На матчі Шахтар - Маккабі працюватимуть іспанські арбітри

Матч розпочнеться 25 лютого о 19:55

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар - Маккабі Тель-Авів розсудяться іспанські арбітри.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним арбітром зустрічі буде Хосе Санчес. Раніше він не працював на матчах за участю українських команд.

Його помічниками виступлять Рауль Кабаньеро і Иньіго Прієто, а четвертим призначений Хосе Мунуера Монтеро. Арбітром VAR буде Рікардо де Бургос, а його асистентом - Гільєрмо Куадра.

Матч розпочнеться 25 лютого о 19:55 за київським часом.