Матч Брюгге - Динамо розсудить сербський арбітр

Матч розпочнеться 25 лютого о 22:00 за київським часом

УЄФА призначила бригаду арбітрів на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге - Динамо.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Головним арбітром цього поєдинку призначений Срджан Йовановіч з Сербії. Його асистентами будуть співвітчизники Урош Стойкович і Мілан Михайлович, а четвертим арбітром буде Фран Йович з Хорватії.

Що стосується системи VAR, то відеопомічником призначений Саша Штегеманн з Німеччини, а його асистентом - португалець Луїш Годін.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні 34-річний Йованович судив матч Реал - Шахтар (2:3) в Лізі чемпіонів, а в 2017 році він обслуговував матч Україна U-19 - Греція U-19 (2:0).