Матч Брюгге - Динамо розсудить сербський арбітр

Джерело - iSport.ua.
УЄФА призначила бригаду арбітрів на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге - Динамо.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Головним арбітром цього поєдинку призначений Срджан Йовановіч з Сербії. Його асистентами будуть співвітчизники Урош Стойкович і Мілан Михайлович, а четвертим арбітром буде Фран Йович з Хорватії.
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Що стосується системи VAR, то відеопомічником призначений Саша Штегеманн з Німеччини, а його асистентом - португалець Луїш Годін.
Відзначимо, що в нинішньому сезоні 34-річний Йованович судив матч Реал - Шахтар (2:3) в Лізі чемпіонів, а в 2017 році він обслуговував матч Україна U-19 - Греція U-19 (2:0).