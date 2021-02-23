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Матч Брюгге - Динамо розсудить сербський арбітр

Сьогодні 12:39 170 0
Матч розпочнеться 25 лютого о 22:00 за київським часом
Матч Брюгге - Динамо розсудить сербський арбітр
#Динамо, #Брюгге

Джерело - iSport.ua.

УЄФА призначила бригаду арбітрів на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге - Динамо.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Головним арбітром цього поєдинку призначений Срджан Йовановіч з Сербії. Його асистентами будуть співвітчизники Урош Стойкович і Мілан Михайлович, а четвертим арбітром буде Фран Йович з Хорватії.

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Що стосується системи VAR, то відеопомічником призначений Саша Штегеманн з Німеччини, а його асистентом - португалець Луїш Годін.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні 34-річний Йованович судив матч Реал - Шахтар (2:3) в Лізі чемпіонів, а в 2017 році він обслуговував матч Україна U-19 - Греція U-19 (2:0).

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