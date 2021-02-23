Захисник Реала зізнався, що йому загрожувала ампутація ноги

Менді розповів про проблеми зі здоров'ям

Джерело - AS.

Захисник мадридського Реала Ферлан Менді мав серйозні проблеми зі здоров'ям, через які він міг втратити ногу і перестати грати в футбол.

Про це заявив сам футболіст.

"Я пережив важкий час, але у мене все вийшло. Я сім років провів в ПСЖ, починаючи з команди U-11, але потім отримав травму незадовго до вступу до академії. У мене був артрит стегна і інфекція. Я переніс операцію і довго лікувався у лікарні. Два або три місяці я провів у гіпсовій пов'язці. А після операції лікар сказав, що я більше не буду грати футбол. Він навіть сказав, що, можливо, ногу доведеться ампутувати. Довгий час я провів в інвалідному кріслі, потім на милицях, і мені довелося заново вчитися ходити. Я думав, що відразу зможу ходити, але коли спробував піднятися з інвалідного крісла, то впав. У моїх ногах не було енергії, адже я довгий час не ходив. Але навіть тоді я вважав, що футбол для мене не закінчився, і що я повернуся в гру. Більшість людей вважали, що це неможливо, але я знову навчився ходити і близько півтора року грав з болем в стегні. Два роки поспіль мене називали кращим лівим захисником. Так що, чесно кажучи, я добре впорався", - зазначив Менді.

Нагадаємо, Менді приєднався до Реала з Ліона влітку 2019 року. Трансфер обійшовся вершковим в 48 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні він відіграв за Реал 20 матчів в чемпіонаті Іспанії, в яких забив 1 гол. Також він зіграв в 6 поєдинках Ліги чемпіонів, але результативними діями не відзначився.

Раніше, Реал підозрюють у шахрайстві на 200 млн євро.