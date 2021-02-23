Кальярі отримав нового головного тренера

Фахівець замінить звільненого Ді Франческо

Клуб Серії А Кальярі очолив новий головний тренер Леонардо Семплічі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Россоблу напередодні звільнив Еусебіо Ді Франческо, а вже через декілька годин стало відомо і про те, що Семплічі розірвав свої контрактні зобов'язання з клубом Серії B СПАЛ, його оголосили новим тренером сардинської команди.

Він підписав контракт до 30 червня 2022 року. До тренерського штабу увійдуть помічники Андреа Консумі, тренер з фізичної підготовки - Юрі Фабріцці, асистенти - Россано Казоні й Алессіо Рубічіні.

Кальярі посідає 18 позицію в Серії А серед 20 команд.

Раніше Кальярі вдома програв Торіно.