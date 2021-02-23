Поворознюк: Якщо Селезньов і Мілевський грають у футбол, то я - іспанський льотчик

Власник клубу УПЛ висловився про досвідчених нападників Селезньова та Мілевського

Інгулець на слуху через те, що він не платить арбітрам, що чесно виходить на кожну гру, б’ється на полі.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

"Інгулець на слуху через те, що він не платить арбітрам, що чесно виходить на кожну гру, б’ється на полі. Нас знають, як народний клуб. Ось це, я розумію, піар! Фішка не в тому, щоб запрошувати в команду Селезньова чи Мілевського. Найкращий піар - виходити на поле, робити головою підкати, рубатися і помирати! Якщо Селезньов і Мілевський грають у футбол, то я - іспанський льотчик! Поки я президент, цих гравців в Інгульці не буде ніколи. Навіть, якщо б нам їх давали задарма", - заявив Поворознюк.

Раніше, Інгулець та Ворскла не виявили сильнішого у 15 турі УПЛ.