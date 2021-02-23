Поворознюк: З приходом Селезньова в Колос півкоманди почало бухати

Євген Селезньов та Артем Мілевський ніколи не будуть грати в Інгульці.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

"Такі гравці, як Селезньов і Мілевський ніколи не будуть в Інгульці! У нас зовсім інша філософія, інше відношення до футболу. Якщо б це був Лисенко із Колосу, це інше питання. Подивіться, як він у свої роки відноситься до футболу! Йому 32, а він біжить до останньої хвилини, б’ється на полі, рубається. Таких гравців небагато, які в такому віці відносяться до футболу професійно. Ось якби до нас прийшов Лисенко, я б його взяв.

Селезньова і Мілевського треба забувати. Є молоді і перспективні хлопці, про яких потрібно говорити. Який піар з того, що Колос запросив Селезньова? Всі притримувалися спортивного режиму, а потім півкомади почало бухати. Так хіба це піар?", - заявив Поворознюк.