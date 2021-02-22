 УАФ перевірить гравців, які виступали за команду з "ЛНР" | Футбол | Champion.com.ua
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УАФ перевірить гравців, які виступали за команду з "ЛНР"

Вчора 22:46 767 0
УАФ перевірить гравців, які виступали за команду з "ЛНР"
#УАФ

Джерело - uaf.ua.

Комітет з етики та чесної гри УАФ проведе розслідування щодо футболістів, які грали за команду з чемпіонату так званої "ЛНР" Схід-вугілля.

Про це повдіомляє пресслужба УАФ.

За інформацією СБУ, на початку грудня команда Схід-вугілля брала участь в турнірі "Ліга братніх народів-2020", який відбувся в Абхазії.

У змаганнях брали участь 17 футболістів, зареєстрованих в Україні: Сергій Асьмаєв, Марко Белавін, Сергій Жарий, Андрій Ткачов, Владислав Рябчинский, Олександр Варванін, Олександр Майборода, Роман Коновалов, Олексій Яковленко, Олексій Єрьомін, Сергій Ціндрік, Іван Рудницький, В'ячеслав Бебеніна, Сергій Дрига, Євген Наумов, Михайло Захаров і Іван Зубахін.

УАФ підозрює цих гравців в нанесенні шкоди іміджу українського футболу і вимагає від них письмових пояснень.

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