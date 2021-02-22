Український форвард хоче виступати за збірну Німеччини

Український форвард німецького Нюрнберга Ерік Шуранов найближчим часом може змінити громадянство.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Дуже непроста ситуація зі ще одним молодим футболістом українського походження, який виступає у складі Нюрнберга – Еріком Шурановим. Станом на сьогодні, німці вважають його одним з найперспективніших молодих нападників у Німеччині.

Вони намагаються переконати його прийняти німецьке спортивне громадянство і виступати у подальшому за збірні Німеччини. Наскільки я розумію, у Шуранова зараз є дилема, є вибір. Поки-що не знаю, куди він схилиться, але у нього є думки, щоб, все-таки, виступати за збірну Німеччини", – розповів Циганик.