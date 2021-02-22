 Цітаішвілі буде виступати за збірну Грузії - Циганик | Футбол | Champion.com.ua
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Цітаішвілі буде виступати за збірну Грузії - Циганик

Сьогодні 18:27 1229 0
Збірна України може втратити півзахисника Георгія Цітаішвілі.
Цітаішвілі буде виступати за збірну Грузії - Циганик
#Цітаішвілі, #Україна, #Грузія

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі хоче грати за національну команду Грузії та прийме грузинське громадянство.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик

"Георгій Цітаішвілі прийняв рішення отримати грузинське спортивне громадянство і виступати за збірну Грузії. Така його позиція.

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Тут складна родинна ситуація – буквально кілька місяців тому в нього помер дідусь, якого він дуже любив. Коли він приїхав у Грузію на поховання, родичі йому сказали, що бажанням дідуся було, щоб він виступав саме за збірну Грузії.

Відповідно, Цітаішвілі збирається грати за Грузію. Напевно, ще будуть перемовини, але на сьогодні інформація саме така", – розповів Циганик.

У складі збірної України U-20 Георгій Цітаішвілі став чемпіоном світу влітку 2019 року.

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