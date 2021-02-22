Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі хоче грати за національну команду Грузії та прийме грузинське громадянство.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик

"Георгій Цітаішвілі прийняв рішення отримати грузинське спортивне громадянство і виступати за збірну Грузії. Така його позиція.

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Тут складна родинна ситуація – буквально кілька місяців тому в нього помер дідусь, якого він дуже любив. Коли він приїхав у Грузію на поховання, родичі йому сказали, що бажанням дідуся було, щоб він виступав саме за збірну Грузії.

Відповідно, Цітаішвілі збирається грати за Грузію. Напевно, ще будуть перемовини, але на сьогодні інформація саме така", – розповів Циганик.