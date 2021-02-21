Джерело - Чемпіон.
Чернігівська Десна приймає київське Динамо в 15 турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Десна: Паст, Полегенько, Тамм, Єрмаков, Арвеладзе, Тотовицький, Калітвінцев, Мостовий, Гуцуляк, Будківський, Імереков
Запасні: Литовка, Діма, Картушов, Чепурненко, Гітченко, Демяненко, Безбородько, Сухоцький, Дегтярьов
Динамо: Бущан, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Миколенко, Караваєв, Родрігес, Забарний, Буяльський, Бєсєдін, Кендзьора
Запасні: Бойко, Шапаренко, де Пена, Лєднєв, Сідклей, Тимчик, Сирота, Супряга, Дуелунд
Поєдинок розпочнеться о 19:30.