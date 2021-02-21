 Гвардіола: Манчестер Сіті змушений продати кілька футболістів | Футбол | Champion.com.ua
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Гвардіола: Манчестер Сіті змушений продати кілька футболістів

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Гвардіола: Манчестер Сіті змушений продати кілька футболістів
#Манчестер Сіті, #Гвардіола

Джерело - Sky Sports.

У літнє трансферне вікно деякі футболісти Манчестер Сіті покинули команду.

Про це заявив сам наставник команди Жузеп Гвардіола.

"Всі наші гравці заслуговують грати за Манчестер Сіті. Не доводиться сумніватися, що вони володіють винятковими якостями. Але ситуація змінюється, деякі гравці не готові прийняти той факт, що вони не будуть виходити на поле регулярно. Тому деякі футболісти покинуть команду", - сказав Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті не вів переговори про підписання Ліонеля Мессі. 

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