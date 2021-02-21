Лідер оборони Атлетіко ризикує пропустити матч з Челсі

Хіменес травмувався у матчі з Леванте

Захисник Атлетіко Хосе Хіменес отримав травму в матчі чемпіонату Іспанії з Леванте (0:2).

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Уругваєць був замінений на 54-й хвилині через м'язове ушкодження. Про терміни відновлення стане відомо після додаткового обстеження.

Відзначимо, що перед цим туром Хосе Марія не тренувався 5 днів через м'язові проблеми, але все одно був форсовано повернений на поле в суботу.

Таким чином, Хіменес може пропустити перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі, який відбудеться вже у вівторок, 23 лютого.