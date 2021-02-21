Евертон уперше в ХХІ столітті переміг Ліверпуль на Енфілді

Фанати ірисок цього чекали більше 20-ти років

Джерело - Чемпіон.

Перемога Евертон над Ліверпулем на Енфілді стала першою з вересня 1999-го року - тоді рахунок був 0:1 на користь гостей.

Також вперше за 35 років Евертон переміг у виїзному поєдинку Ліверпуль з різницею більше одного м’яча. 22 лютого 1986-го матч завершився з таким ж рахунком, як і зараз.

Ця поразка стала четвертою поспіль для мерсісайдців на Енфілді. Наразі вони посідають шосте місце в АПЛ, поступаючись першому “Манчестер Сіті” 16 очок. Відзначимо, що у містян є ще матч у запасі.