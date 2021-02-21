Іспанський тренер отримав 73 матчі дискваліфікації

Фахівець напав на 17-річного арбітра

Джерело - УНН.

Дисциплінарна рада іспанської федерації покарала наставника юнацької ФК Хувентуд Лос Карменес Гонсало Бараона Мартіна.

Про це повідомляє Marca.

Бараона Мартін отримав видалення в матчі, погрожував і напав на 17-річного арбітра та потрапив під санкції Мадридської федерації футболу. Тренер був дискваліфікований на 40 матчів за напад на суддю, якому була потрібна допомога медиків, на 20 - за погрози, примус і заклики до насильницьких дій, на 12 - за спробу нападу на арбітра і на один - за подвійне попередження під час матчу.

Раніше Леванте переміг Атлетіко.