 Іспанський тренер отримав 73 матчі дискваліфікації | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Легрейд виграв мас-старт на чемпіонаті світу, Прима - 21
Сьогодні 16:54 212
ЧС-2021. Чоловічий мас-старт 15 км: Як це було
Сьогодні 16:54 4923
Шахтар - Рух: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 16:28 1349
Ультрас Динамо вшанували пам'ять Героїв небесної сотні
Сьогодні 16:07 234
Інгулець та Ворскла не виявили сильнішого у 15 турі УПЛ
Сьогодні 15:55 218
Гаузер виграла мас-старт на чемпіонаті світу, Підгрушна - 12
Сьогодні 14:11 1025
ЧС-2021. Жіночий мас-старт 12.5 км: Як це було
Сьогодні 14:09 2986
Джокович переміг Медведєва та здобув титул Australian Open
Сьогодні 12:43 533
Легендарне золото! 7 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Сьогодні 12:13 3006 2
Докос достроково переміг Олійника. Результати турніру UFC Fight Night 185
Сьогодні 09:40 419
Блоги
Відео дня. Голанд забив фантастичний гол у ворота Шальке
Відео дня. Голанд забив фантастичний гол у ворота Шальке Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:14 410
Ультрас Динамо вшанували пам'ять Героїв небесної сотні
Ультрас Динамо вшанували пам'ять Героїв небесної сотні Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:07 224
Легендарне золото! 7 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Легендарне золото! 7 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:13 3003 2
У Маріуполі зіграли в хокей на Азовському морі
У Маріуполі зіграли в хокей на Азовському морі Valeriy Ruchka
Вчора 18:19 499
Шовковський з Павелком вшанували пам'ять Небесної сотні
Шовковський з Павелком вшанували пам'ять Небесної сотні Valeriy Ruchka
Вчора 18:01 565
Цю машину не зупинити! Роман Яремчук знову забиває за Гент
Цю машину не зупинити! Роман Яремчук знову забиває за Гент Андрій Твердохліб
19.02.2021 22:04 2868
У Канаді грали в хокей 252 години і зібрали при цьому майже 2 млн доларів
У Канаді грали в хокей 252 години і зібрали при цьому майже 2 млн доларів Андрій Твердохліб
19.02.2021 21:04 672
Неймовірний акробатичний стрибок врятував французького гірськолижника від травм
Неймовірний акробатичний стрибок врятував французького гірськолижника від травм Андрій Твердохліб
19.02.2021 15:07 907
Український рекордсмен вишукано підтримав Ліонеля Мессі
Український рекордсмен вишукано підтримав Ліонеля Мессі Андрій Твердохліб
19.02.2021 13:25 877
На грі Динамо - Брюгге було помічено відомого наркодилера
На грі Динамо - Брюгге було помічено відомого наркодилера Андрій Твердохліб
19.02.2021 12:24 5084
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:06 Пряма трансляція Аталанта - Наполі: онлайн-трансляція 23 туру Серії А. LIVE 259
17:05 Пряма трансляція Десна - Динамо: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE 960
16:54 Біатлон ЧС-2021. Чоловічий мас-старт 15 км: Як це було 4923
16:54 Біатлон Легрейд виграв мас-старт на чемпіонаті світу, Прима - 21 212
16:40 Футбол Іспанський тренер отримав 73 матчі дискваліфікації 313
16:28 Пряма трансляція Шахтар - Рух: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE 1349
16:25 ММА Бонуси UFC Fight Night 185 отримали Льюїс та Докос 188
16:14 Блог Відео дня. Голанд забив фантастичний гол у ворота Шальке 424
16:10 Бокс Менеджер Джойса допускає призначення промоутерських торгів щодо бою з Усиком 319
16:07 Блог Ультрас Динамо вшанували пам'ять Героїв небесної сотні 234
15:57 Футбол Вест Гем завдав поразки Тоттенгему у 25 турі АПЛ 526
15:55 Футбол Атлетіко - Челсі: Де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 294
15:55 Футбол Інгулець та Ворскла не виявили сильнішого у 15 турі УПЛ 218
15:39 Бокс Вальдес кинув виклик Стівенсону 407
15:37 Пряма трансляція Мілан - Інтер: онлайн-трансляція 23 туру Серії А. LIVE 309
15:26 Футбол Парма втратила перемогу над Удінезе у 23 турі Серії А 352
15:25 Футбол Лідер оборони Атлетіко ризикує пропустити матч з Челсі 382
15:10 Бокс Бій Повєткін - Вайт пенесено 947
14:55 Футбол Ювентус - Кротоне: Де дивитися матч Серії А 404
14:40 Футбол Каррагер: Спостерігаючи за грою Ліверпуля, я рідко чекаю від них голів 484
14:25 Футбол Куртуа: Переможець Ла-Ліги не буде відомий до травня 512
14:11 Футбол Гвардіола: Манчестер Сіті змушений продати кілька футболістів 1094
14:11 Футбол Гаузер виграла мас-старт на чемпіонаті світу, Підгрушна - 12 1025
14:09 Біатлон ЧС-2021. Жіночий мас-старт 12.5 км: Як це було 2986
13:55 Футбол Олімпік - Дніпро-1: Де дивитися матч УПЛ 628

Іспанський тренер отримав 73 матчі дискваліфікації

Сьогодні 16:40 313 0
Фахівець напав на 17-річного арбітра
Іспанський тренер отримав 73 матчі дискваліфікації
#Хувентуд

Джерело - УНН.

Дисциплінарна рада іспанської федерації покарала наставника юнацької ФК Хувентуд Лос Карменес Гонсало Бараона Мартіна.

Про це повідомляє Marca.

Бараона Мартін отримав видалення в матчі, погрожував і напав на 17-річного арбітра та потрапив під санкції Мадридської федерації футболу. Тренер був дискваліфікований на 40 матчів за напад на суддю, якому була потрібна допомога медиків, на 20 - за погрози, примус і заклики до насильницьких дій, на 12 - за спробу нападу на арбітра і на один - за подвійне попередження під час матчу.

Раніше Леванте переміг Атлетіко.

Коментарі ()