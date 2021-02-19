Влітку обидва гравці залишать команду

Захисник Джоель Абу Ханна і хавбек Дмитро Іванисеня не планують продовжувати контракт із луганською Зорею.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Тому, що угоди гравців закінчуються цього літа, обидва гравці з великою часткою ймовірності залишать команду на правах вільних агентів.

Також повідомляється, що голкіпер Нікола Васіль прийняв пропозицію клубу щодо пролонгації контракту і залишається в команді.

А ось хавбек Владлен Юрченко, який також отримав пропозицію від клубу, продовжує думати, чи приймати пропозицію Зорі.

Раніше, Маріуполь і Зоря проведуть свій матч без глядачів.