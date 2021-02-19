Малійці до кінця весни не допоможуть своєму клубу

Півзахисник РБ Зальцбурга Мохамед Камара і нападник Секу Койта дискваліфіковані на три місяці після того, як в 2020-му році в їх крові виявили допінг.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

УЄФА провів розслідування і постановив, що обидва 21-річні гравця взяли заборонений препарат випадково в розташуванні збірної Малі.

Речовина з забороненого списку потрапило в організм Камара і Койта разом з препаратом від висотної хвороби, який вони отримали від лікаря збірної Малі.

У поточному сезоні Камара провів 25 матчів за Зальцбург у всіх турнірах, забивши при цьому два голи. На рахунку Койта 28 зустрічі, 17 голів і 10 асистів.

Нагадаємо, що вчора, 18-го лютого, РБ Зальцбург поступився Вільярреалу в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.