Фернандеш став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш став найкращим гравцем перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Португалець оформив дубль в матчі з Реалом Сосьєдад і допоміг своїй команді розгромити суперника з рахунком 4:0.
Крім Фернандеша на звання кращого гравця тижня в Лізі Європи претендували Мунас Даббур (Хоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб) і Гарет Бейл (Тоттенгем).
Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів став Кілліан Мбаппе.