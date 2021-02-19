Фернандеш став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи

Півзахисник відзначився дублем у ворота Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш став найкращим гравцем перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Португалець оформив дубль в матчі з Реалом Сосьєдад і допоміг своїй команді розгромити суперника з рахунком 4:0.

Крім Фернандеша на звання кращого гравця тижня в Лізі Європи претендували Мунас Даббур (Хоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб) і Гарет Бейл (Тоттенгем).

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів став Кілліан Мбаппе.