Русин: Проти Шахтаря потрібно зіграти дисципліновано

Гравець Руху Ростислав Русин оцінив матч проти Шахтаря в УПЛ.

Про це розповів сам гравець.

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"Настрій у мене, як і у всіх хлопців – бойовий. Потрібно продемонструвати хорошу гру, адже Шахтар – це сильна команда. Поєдинок першого кола проти "гірників" не буде схожий на наступне наше протистояння. Проти Шахтаря потрібно зіграти дисципліновано. Лише завдяки командному духу можемо провести матч добре", - відзначив Русин.