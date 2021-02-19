Тренер Маккабі: Могли завершити матч із рахунком 1:1

Маккабі мав шанс зіграти перший матч 1/16 Ліги Європи з Шахтарем внічию.

Про це розповів головний тренер ізраїльського клубу Патрік фон Ліувен.

"Ми завжди націлені на власну гру, на боротьбу. Насправді було дуже складно. Моменти, що ми створили, маємо перенести і в наступну гру. Однак 0:2 вдома – не найкраща позиція.

Ми намагалися зберігати організацію та створювати моменти попереду. На певному етапі це вдавалося: ми не дозволяли суперникові забити й самі створювали нагоди на контратаках. Не говорю, що це були стовідсоткові гольові моменти, однак нагоди. Я задоволений цим відрізком, характером, тим, як команда виглядала фізично. Проте трохи засмучений, що ми так і не знайшли той шанс, який завершився б нашим голом.

Актуально: Маккабі - Шахтар 0:2. Огляд матчу

З тими нагодами, що були в другому таймі, ми могли зрівняти й завершити матч із рахунком 1:1", - відзначив Патрік фон Ліувен.