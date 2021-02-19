Україна підібралась до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна покращила позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Шахтар і Динамо за результатами перших матчів у Лізі Європи принесли Україні 0,6 бала.

Завдяки цим результатам Україна піднялася на 11-е місце в сезонному рейтингу, зрівнявшись з Бельгією. а ось в рейтингу за п'ять останніх сезонів наша асоціація залишилася на 12-му місці.

Шотландія здобула в турі 0,5 бала завдяки перемозі Рейнджерса в Лізі Європи над Антверпеном з рахунком 4: 3.

Таким чином асоціація України зменшила програш Шотландії з 0,425 до 0,325 балів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 19 лютого 2021 року: