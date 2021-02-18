 OLL.TV вибачився за збої на матчі Динамо - Брюгге і пообіцяв компенсацію | Футбол | Champion.com.ua
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OLL.TV вибачився за збої на матчі Динамо - Брюгге і пообіцяв компенсацію

Сьогодні 21:08 369 0
Сервіс вибачився перед користувачами
OLL.TV вибачився за збої на матчі Динамо - Брюгге і пообіцяв компенсацію
#Динамо, #Брюгге

Джерело - UA-футбол.

Стрімінговий сервіс OLL.TV мав технічні проблеми під час трансляції першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо - Брюгге (1:1).

Про це повідомляє пресслужба сервісу.

"Чи то нам пороблено, але перед самим початком матчу Динамо - Брюгге стався збій балансувальників навантаження. Таким чином, попри цілком достатні резерви потужності, користувачі найбільш завантажених сегментів зіткнулися з труднощами щодо авторизації на сайті і в додатку.

Задіяні максимальні ресурси для якнайшвидшого відновлення коректної роботи.

Розуміємо ваше обурення, ми і самі в розпачі. Приносимо прийняти щирі вибачення і незабаром запропонуємо компенсацію всім, хто зіткнувся з труднощами", - сказано в заяві.

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