OLL.TV вибачився за збої на матчі Динамо - Брюгге і пообіцяв компенсацію

Стрімінговий сервіс OLL.TV мав технічні проблеми під час трансляції першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо - Брюгге (1:1).

Про це повідомляє пресслужба сервісу.

"Чи то нам пороблено, але перед самим початком матчу Динамо - Брюгге стався збій балансувальників навантаження. Таким чином, попри цілком достатні резерви потужності, користувачі найбільш завантажених сегментів зіткнулися з труднощами щодо авторизації на сайті і в додатку.

Задіяні максимальні ресурси для якнайшвидшого відновлення коректної роботи.

Розуміємо ваше обурення, ми і самі в розпачі. Приносимо прийняти щирі вибачення і незабаром запропонуємо компенсацію всім, хто зіткнувся з труднощами", - сказано в заяві.